Cerca di entrare in Svizzera con alcuni etti di cocaina. Arrestato

Sembra inarrestabile il traffico di droga tra Lombardia e Canton Ticino.

Ieri un altro arresto al valico autostradale di Como Brogeda.

A finire in manette un 34enne italiano residente in provincia di Milano. L’uomo, alla guida di una vettura con targhe italiane in entrata in Svizzera, è stato fermato dalle Guardie di confine al valico autostradale. La perquisizione dell’auto ha permesso di rinvenire alcune centinaia di grammi di cocaina.

Dopo l’interrogatorio da parte di agenti della Polizia cantonale il 34enne è stato arrestato. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti.