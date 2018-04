“Cercasi voglia di pulizia in centro città”

Pubblichiamo lo sfogo, documentato con foto, di Mauro Gregori sullo stato esterno della centralissima sede Inps di Varese: molti rifiuti lasciati da incivili, ma poca attenzione al decoro della propria sede…. Galleria fotografica cercasi pulizia in centro città 3 di 3

Succede in centro città: ragazzi maleducati che trasformano lo spazio tra saracinesca e vetrine della sede Inps in discarica a cielo aperto…

Serve intervenire: controllando, redarguendo, sanzionando, evitando la maleducazione (e qui ci vuole anche l’Inps che magari il mattino alzi le saracinesce e la sera le riabbassi, magari utilizzando lo spazio delle vetrine per informare i cittadini sui propri servizi).

Anche la proprieta’ del palazzo: Beni Stabili, da me spesso contattata in questi anni a causa del degrado esistente intorno al palazzo che ripeto si trova in pieno centro citta’, puo’ certamente intervenire “invitando” l’Inps a maggior attenzione e pulizia, la stessa cosa puo’ farla anche il nostro sindaco Davide Galimberti…

Una lettera all’Inps “arrabbiata” la puo’ scrivere anche lui… invitando al decoro ed alla pulizia … e’ un primo passo … ma fondamentale …

Mauro Gregori