Chicco Colombo al lavoro su una cabina semaforica

Chicco Colombo è il decano tra i 19 artisti impegnati nella seconda giornata d’arte per le cabine semaforiche del centro città di Varese: la sua opera è in fase di realizzazione in piazza Libertà. «Penso che mi ci vorrà anche una seconda giornata per concludere il mio lavoro: la mia “cassetta” è già più complicata delle altre, in più io vorrei creare dei piccoli collegamenti» Spiega Colombo, noto a Varese per la sua attività di artista a tutto tondo, dai dipinti ai burattini.

«Sono il più anziano di tutti, e non sono abituato ad usare le bombolette. E’ una bella sfida per me, che ho accettato con piacere: è una bella cosa questa, una bella iniziativa».