Cinema, musica live e aperitivo. Al Santamanzio inizia “Ciak si suona”

In attesa di “Tacalaspina, music street festival” (in programma a Besozzo, sabato 9 giugno), l’associazione I Care organizza tre appuntamenti di cinema, musica e cibo. L’8 aprile infatti, si terrà il primo appuntamento di “Ciak, si suona” l’evento che vede la musica live accompagnare la proiezione di film e, a seguire, un aperitivo.

Gli appuntamenti si terranno al Cinema Santamanzio, alle 16 e 30 e il primo evento vedrà la proiezione di Whiplash (2014) del regista Damien Chazelle, premio Oscar per “La la land”.

Una storia inquietante in cui il protagonista, un giovane batterista jazz, viene ossessionato dal suo insegnante, un diabolico J. K. Simmons che sembra uscito direttamente da “Full metal jacket”. A seguire concerto jazz del quartetto del batterista Marco Mengoni. Menu ispirato a New Orleans, la città culla del jazz.

Il 22 aprile appuntamento con “American Graffiti” (1973) di George Lucas (regista ricordato spesso solo per “Star wars”) che offre invece un ritratto malinconico e affettuoso dei primi Anni Sessanta, l’epoca d’ora del rock’n’roll. Proprio il rockabilly sarà protagonista del live set dei “The Goose Bumps”, formazione frizzante e coinvolgente, che vi farà scatenare sull’onda di intramontabili evergreen. Cosa gustare se non il più classico dei menu a stelle e strisce? hamburger e…

Il 6 maggio invece, appuntamento con “The Blues Brothers” (1980), un mito per eccellenza tra i film musicali. Il capolavoro demenziale di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd, i due fratelli che hanno cambiato per sempre il nostro immaginario cinematografico e lanciato il blues e il soul verso successi impensabili. Il misterioso “One horse band” ci rapirà con il suo blues sbilenco e ruspante. Per indovinare il menu vi basterà ricordare cosa ordinano i fratelli Blues ad Aretha Franklin.

Ingresso: 10 euro per film + concerto; aperitivo a seconda della consumazione. L’ingresso è riservato ai soci I CARE ed è quindi obbligatoria la tessera 2018 (10 euro). Informazione e prenotazione obbligatoria al 331-2072100.