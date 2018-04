Cinquant’anni dopo una tavola rotonda sulle “profezie” di Bob Kennedy

A cinquant’anni dall’assassinio di Robert F. Kennedy (4 giugno 1968) le parole di un grande protagonista del secolo scorso risuonano quasi “profetiche”. Diritti e doveri dell’uomo; il ruolo dei giovani nel cambiamento della società; le cose da cambiare per costruire un mondo più giusto e soprattutto in pace; le sfide per preservare l’ambiente e consegnarlo integro alle nuove generazioni: ciascuno di questi temi traspare con forza inaudita dai testi di Bob, rappresentando utili segnavia per districarsi nella nostra complicata attualità.

Rileggerli alla luce delle emergenze dei nostri giorni è quanto hanno inteso fare Mauro Colombo e Alberto Mattioli, che nel libro edito da In Dialogo Parola di Bob. Le “profezie” di Robert F. Kennedy rilette e commentate dai protagonisti del nostro tempo hanno affidato il commento dei discorsi del politico americano ad autorevoli voci del nostro tempo: studiosi, uomini e donne di legge, esponenti del mondo accademico e culturale.

Delle provocazioni contenute nel pensiero e nell’azione politica di Bob Kennedy si parlerà nella tavola rotonda promossa dall’editore ITL/In Dialogo, in collaborazione con Unione Cattolica della Stampa italiana-Lombardia, Associazione Robert F. Kennedy Human Rights-Italia e Presidenza del Consiglio Comunale di Milano, in programma lunedì 7 maggio 2018 a Milano, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino (Piazza della Scala 2) alle ore 9.30, dal titolo Le sfide dell’ordine mondiale alla luce delle “profezie” di Bob Kennedy.

Dopo i saluti del Presidente del Consiglio Comunale di Milano Lamberto Bertolé, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Alberto Galimberti e l’intervento dei due curatori del volume Alberto Mattioli e Mauro Colombo prenderanno la parola:

Livia Pomodoro, magistrato, già presidente del Tribunale di Milano

Nando dalla Chiesa, sociologo, docente presso UniMi

Piero Bassetti, presidente di Globus et Locus

Venanzio Postiglione, vicedirettore del «Corriere della Sera»

Marco Tarquinio, direttore di «Avvenire»

Moderatrice: Monica Forni, giornalista, presidente di Ucsi-Lombardia.

È stata invitata a portare il suo saluto la figlia di Robert, Kerry Kennedy.

Il convegno è riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti e dà diritto a crediti formativi. Per ricevere i crediti è necessario iscriversi all’evento sulla piattaforma Sigef.