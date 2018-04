Cinque camion bruciati nella notte in un’azienda di Castiglione Olona.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire domenica 15 aprile, alle ore 1.30, in via S.P. Mazuchelli, per incendio automezzi.

Per cause ancora in fase di accertamento cinque camion posteggiati all’interno del sedime di un’azienda sono stati interessati da un’incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e due autobotti, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Le operazioni si sono protratte sino al mattino.