A Cislago titoli regionali e qualificazione ai tricolori

L’equitazione Fisdir lombarda, ora, si può permettere un concorso tutto per sé. La buona notizia arriva da Cislago, in provincia di Varese, dove si stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi in vista del Campionato regionale di gimkana e dressage, in programma domenica 22 aprile.

Quest’anno non sono state invitate società da fuori regione, perché gli iscritti lombardi sono 30 enon è possibile accoglierne di più.

Le amazzoni e i cavalieri con disabilità intellettivo relazionale rappresenteranno due team: l’Agres Onlus padrona di casa schiererà 10 atleti, mentre la Sogni e Cavalli di Pavia sarà al via con 20 ragazzi. «Lavoriamo da tanti anni in sinergia con il club pavese – osserva la responsabile organizzativa Alessandra Cova – e perciò possiamo dire che si tratterà quasi di una sfida in famiglia». Il concorso varrà come prova di qualificazione per il Campionato italiano, che si svolgerà a metà settembre ad Oristano, in Sardegna. Dunque, non ci saranno solo i titoli regionali in palio e i partecipanti daranno il massimo per sfoderare prestazioni di livello nazionale.

Come negli scorsi anni, la manifestazione sarà possibile grazie all’Asd Equiria di Martina Masiero, che metterà a disposizione i cavalli comuni. La mattinata al Garden Sporting Club sarà dedicata alle prove, mentre il concorso scatterà alle ore 14. Le premiazioni sono previste intorno alle 17.30.