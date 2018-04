L’Asd C.S.I. Bisuschio organizza il

City Camp Bisuschio

Quando?

Primo turno, dal 9 luglio al 10 agosto

Secondo turno, dal 20 agosto al 7 settembre

A chi è rivolto?

A tutti i bambini e i ragazzi da 4 a 14 anni

Dove?

Palestra Comunale di Bisuschio (via Ugo Foscolo, 13)

Palestra Comunale di Cuasso al Piano (via Madonna, 19)

Tanto divertimento per tutti, con una variegata proposta di attività ricreative e sportive per trascorrere l’estate in allegria.

Attività ricreative

Laboratorio psicomotorio

Disegno

Attività laboratriali

Spazio compiti

Attività sportive

Calcio, basket, pallavolo, unihockey, tennis, tchoukball, badminton, tiro con l’arco, ginnastica artistica, danza, mountain bike

Gita settimanale

In loco, alla scoperta del territorio o fuori porta presso piscine, parchi, laghi… (con quota di partecipazione alla gita non compresa in quella settimanale)

Quota di partecipazione

La quota settimanale comprende: tessera associativa, assicurazione, pasto, merenda, kit campo, attività.

Sono previste agevolazioni per più fratelli, possibilità di part-time con o senza pasto.

Iscrizioni Da giovedì 26 aprile

Segreteria del CSI Bisuschio

Palestra comunale di via Ugo Foscolo 13 a Bisuschio

Dal lunedì al giovedì dalle 17:30 alle 21; venerdì dalle 15:30 alle 19:30 Contatti Silvano 3477149844

Francesco 3492269953

Riccardo 3495663771 Email: csibisuschio@gmail.com Sito internet | Pagina Facebook

Serata di presentazione delle attività, venerdì 18 maggio, ore 20:47 presso la Palestra Comunale di Bisuschio