Clown, musica e comicità, a teatro con Cremonesi e Baldi

Spettacolo per tutti sabato 21 aprile al Teatro Duse di Besozzo alle ore 21 , all’interno della stagione teatrale del Comune. Lo spettacolo “Appunto” è dedicato ad un pubblico di grandi e piccoli, con l’idea che un sabato sera si possa uscire insieme per andare a teatro, in uno spettacolo che regala divertimento…poetico.

Arrivano da Milano i due artisti sul palco: Claudio Cremonesi, attore giocoliere e clown e il musicista Davide Baldi con la sua musica dal vivo. Con “Appunto”, Claudio Cremonesi unisce la sua esperienza di giocoliere, acrobata, attore e clown a una ricerca letteraria su testi comici, poetici e filosofici legati ai temi della forza di gravità, dell’equilibrio, del trasformare, del volare, dell’ordine e del disordine. L’idea é di portare fuori le parole dai libri attraverso citazioni che, associate alle tecniche circensi e alla clowneria, possano colpire la gente.

Le musiche, appositamente composte per lo spettacolo dal musicista-clown Davide Baldi, accompagnano, suggeriscono, provocano incidenti e fanno essere lo spettacolo un piccolo concerto. Parallelamente c’é stata una ricerca sugli oggetti propri della giocoleria che sono stati trasformati, resi sorprendenti, recuperati da quell’infinito tesoro che é la spazzatura. Entrano in scena, l’artista a cavallo del suo baule, il maestro che lo spinge.

Dai bauli escono ogni sorta di oggetti e di strumenti. La musica dal vivo è originale e molto dispettosa. Citazioni più o meno poetiche accompagnano ogni gesto. In verticale, con la testa dentro un libro, l’artista si presenta: “sono il saltimbanco dell’anima mia”

Da una custodia di violino esce una scopa che si lancia in una danza: “trasformare è attivare una forma di magia” Bottiglie dal tappo lungo volteggiano pericolosamente in aria: “non sempre le cose sono come sembrano”. E in equilibrio su una grossa sfera tiene sospese parole, palline e fiato: comicità, musica e poesia, appunto.

Lo spettacolo è Vincitore 1° PREMIO “GRIMALDI D’ORO” Rassegna Nazionale del Clown Giovane di Budrio (BO) e Vincitore 2° PREMIO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA DI

ASCONA 2006, Svizzera.

Biglietto intero 12 euro. Ridotto under 14, euro 6. Per info e prenotazioni: Musical Box – via XXV Aprile 58. Tel. 0332 770479 – www.teatrodusedibesozzo.com.