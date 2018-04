Prima il cocktail, poi i furti: tre denunciati

“Tentato furto aggravato” è l’accusa, ma con l’aggiunta di un particolare non da poco: chi era alla guida dell’auto aveva pure alzato il gomito.



La scenetta che si è presentata ai carabinieri è maturata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio scattati nel fine settimana.

Infatti i carabinieri della stazione di Malnate hanno denunciato a piede libero alla procura della repubblica di Varese tre persone, tutte di 24 anni di Castiglione Olona, operai già noti alle forze dell’ordine, poiché ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso.

I fatti risalgono allo scorso weekend quando i militari hanno sorpreso i tre dopo aver tentato un furto di vari accessori per cellulari all’interno del supermercato Carrefour di Gavirate e successivamente un furto di generi alimentari al supermercato Tigros di Gavirate.

Il trio è stato individuato e bloccato dalla pattuglia: la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Uno dei tre è stato pure denunciato anche per guida sotto l’effetto dell’alcol in quanto, a seguito di esame, è stato appurato che si era messo alla guida di un’Alfa Romeo 156 in stato di ebbrezza conseguente all’abuso di sostanze alcoliche.