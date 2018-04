Comerio paese dei libri: la biblioteca è nel suo cuore

È nel cuore del paese. Vicino all’asilo, alla scuola primaria. Ma anche agli uffici comunali e all’ambulatorio medico. Un luogo facilmente accessibile e accogliente. È la biblioteca di Comerio, ospitata nello storico palazzo che fu delle famiglie Crippa e Berger dove veniva tostato il caffè Hag, locali appena ristrutturati grazie alla collaborazione di alcuni cittadini e dei richiedenti asilo ospiti in paese.

Con i suoi 1400 prestiti all’anno è indubbiamente un servizio apprezzato dai circa 3000 abitanti anche se, come dice Luigi Ossola, bibliotecario dal 2009, i grandi lettori sono pochi a fronte di saltuari frequentatori.

La giunta Aimetti, nel suo secondo mandato, ha deciso però di investire proprio su questo luogo di cultura creando lo slogan: “ Comerio città dei libri”. Un festival di una settimana, in occasione della giornata mondiale del libro che cade il 23 aprile, oltre alle gare di lettura che sono un appuntamento imperdibile nelle scuole, più le letture animate per i piccoli del nido e della scuola dell’infanzia. Ma si va anche oltre: « Abbiamo allestito due casette per il bookcrossing – spiega Chiara Brovelli assessore alla cultura del Comune – È stata una scommessa che oggi possiamo dire vinta. La gente le utilizza bene rifornendole e rifornendosi. Un bel movimento». Dallo scorso anno i bambini della scuola dell’infanzia vengono coinvolti con “nati per leggere”, ciclici incontri con volontarie per avvicinare i più piccoli a questo mondo.

La stessa Brovelli è la promotrice del gruppo di lettura “La compagnia dei libri”: sono circa una ventina le donne che una volta al mese si trovano in biblioteca per confrontarsi su un libro. Accanto sta crescendo anche il gruppo giovani che si sono chiamati “Raccontami di un libro perfetto”. Anche in questo secondo caso è una professoressa di italiano la vera anima del gruppo: la docente Antonella Visconti, specializzata anche in teatro che coinvolge i ragazzi in letture drammatizzate : « Con i ragazzi è un po’ più difficile dare continuità – commenta l’assessore – hanno molti impegni e si fa fatica a fissare gli incontri. Una volta ogni due mesi, però, riescono a trovarsi e a parlare di libri».

Presto, la biblioteca vedrà, oltre allo storico Luigi, anche un’associazione di giovani, la Goji, che vorrebbe allungare i tempi di apertura, soprattutto in orari serali per accogliere gli studenti, magari universitari, che potrebbero adottare questo luogo come aula studio: « È una bella sfida impegnativa per allargare le categorie di utenti – commenta Chiara Brovelli – dopo la fascia scolare con cui abbiamo già un bel rapporto, vogliamo ampliarci per offrire un percorso completo dal nido sino alla terza età».

In attesa che progetti e proposte decollino, in biblioteca arrivano soprattutto i pensionati alla ricerca di libri di narrativa o storici: « Offriamo sempre le ultime novità e i libri in classifica – assicura il bibliotecario – anche se non ci limitiamo ai titoli più noti ma cerchiamo proposte nuove per offrire qualcosa di diverso, sempre di livello, ai nostri lettori». La biblioteca fa anche parte del sistema Dei Laghi: « Ciò che non abbiamo sugli scaffali, lo possiamo procurare in tempi brevi grazie a questo circuito».

Intanto dalla porta arriva il vociare dei bambini che escono da scuola. Qualche volto si affaccia anche alla biblioteca. Dalla curiosità per quel “negozio” alla curiosità per una copertina il passo, poi, è breve.

La Biblioteca in numeri:

7500 libri a disposizione

170 iscritti di cui 126 attivi

1430 prestiti nel 2015

40 i lettori affezionati

Wi-Fi si



Orari apertura : Martedì dalle 15 alle 18

Giovedì dalle 15 alle 18

Sabato dalle 10 alle 12

Indirizzo: Via Stazione 8, Comerio