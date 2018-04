Comi e Palumbo in visita al carcere

Domani pomeriggio, lunedì 9 aprile, l’europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, accompagnata dal neo consigliere regionale azzurro Angelo Palumbo, visiterà la Casa Circondariale di Busto Arsizio, per verificare le condizioni di sovraffollamento della struttura carceraria. La visita inizierà alle 15 e si concluderà per le 16. Al termine della visita, alle ore 16 all’esterno della Casa Circondariale (sita in via per Cassano Magnago 102 a Busto Arsizio), l’on. Comi e il consigliere Palumbo incontreranno la stampa.