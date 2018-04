Commerciante arrestato per spaccio di cocaina e hashish

Un 30enne di origine albanese, commerciante ambulante, è stato arrestato venerdì sera dagli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio: parallelamente al commercio itinerante di articoli per la casa aveva avviato una florida attività di spaccio di droga. Le attenzioni dei poliziotti, che dopo alcuni sequestri di quantità più modeste di sostanze stupefacenti avevano stretto il cerchio delle indagini per risalire al fornitore, si erano concentrate sullo straniero, incensurato, residente a Cairate.

Così, dopo qualche servizio di osservazione che aveva permesso di documentare il via vai di persone nell’abitazione del sospetto e i suoi frequenti spostamenti e appuntamenti, gli agenti sono passati alla fase operativa sorprendendo il presunto pusher mentre incontrava due uomini. La perquisizione personale effettuata sul posto ha fatto ritrovare, nella tasca dei pantaloni, una dose di cocaina.

A quel punto il palese nervosismo dell’uomo ha definitivamente convinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti con la perquisizione della casa. E’ così emerso che nel garage dell’abitazione era stato allestito un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga con circa 1,5 chili di marijuana, in parte già suddivisa in confezioni di vario peso, due dosi di cocaina, due di hashish, due bilancini e rotoli di cellophane per preparare le dosi da vendere, tre cellulari, fogli manoscritti con nomi e cifre.

Tra l’altro nello stesso ambiente era installato un monitor che mostrava le immagini registrate da una telecamera posizionata all’esterno dell’abitazione, così da poter prevenire eventuali controlli e perquisizioni delle Forze dell’Ordine. Il trentenne è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a Busto Arsizio