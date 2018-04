Concerto annullato, il Pd: “Una Giunta che non ascolta”

Il Partito democratico di Legnano ha diffuso un comunicato stampa sulla vicenda del concerto del 25 Aprile annullato dall’Amministrazione comunale.

Ecco il testo:

La vicenda dell’annullamento del concerto del 25 Aprile al Centro Sociale Pertini di Mazzafame (al quale anche il PD ha aderito) per motivi di ordine pubblico, ci induce ad una serie di considerazioni sull’operato di questa giunta.

Il concerto non è una novità, sulla quale potrebbero sorgere dei dubbi circa il suo sviluppo e sulla gestione degli spettatori. L’evento è alla sua terza edizione e nulla lasciava presagire uno svolgimento diverso da quello delle precedenti. Ma tant’è, il Comune ha detto no, per motivi “tecnici”, e andare contro la legge non è nelle nostre consuetudini.

Resta però l’amaro in bocca constatare che il ruolo del comune, che dovrebbe essere quello di facilitatore della partecipazione e di valorizzatore dello spirito volontario della cittadinanza non sia stato, in questo caso, affatto espletato.

Così come ancora una volta emerge la scarsa considerazione per la rivitalizzazione delle nostre periferie, che si evidenzia anche attraverso la non assunzione di impegno per iniziative cariche di significato e di capacità aggregativa, come questa in oggetto.

Sono cattivi segnali, che mostrano una giunta chiusa in se stessa, incapace di dialogare e di ascoltare, venendo così meno ai doveri che il suo ruolo istituzionale impone.