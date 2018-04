Concerto per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla

Mercoledì 11 aprile, al Teatro OpenJobMetis di Varese, torna l’evento “Note per la Ricerca” 2018. Il ricavato dello spettacolo sarà destinato interamente all’Associazione benefica Amici Centro Studi Sclerosi Multipla Onlus.

La serata prevede la partecipazione di diversi ospiti fra i quali Aleandro Baldi, la Vocal Coach dei Big e cantante e musicista Jazz Danila Satragno e Vocal Care, il maestro Marco Falagiani, Fabrizio Vendramin direttamente da Italia’s Got Talent, il Gabibbo e il trasformista Luca Bergamaschi, Alessandra Ierse da “Zelig” e “Belli Dentro”, Margherita Antonelli da “Zelig” e “Colorado”, il comico Enrico Beruschi, Federica De Luca e Pole Passion Academy, la coreografa Alessia Roggeri e tanti altri per una divertente di canto, musica, danza e comicità. Presenta Max Pieriboni, da “Colorado”.

“Note per la Ricerca” è un progetto pensato da Marco Muraro, un giovane cantautore che si impegna in maniera costante nel sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla.

A presentare questa mattina l’iniziativa, insieme agli organizzatori, c’era anche il sindaco Galimberti: «Siamo molto contenti di questa collaborazione. Istituzioni, mondo artistico e dello spettacolo si uniscono per una causa importantissima come quella di sostenere la ricerca e il Comune è al fianco di questi progetti. Oggi più che mai sappiamo quanto sia fondamentale l’aiuto di tutti noi e siamo convinti che i varesini sapranno dimostrare la loro sensibilità attraverso una grande partecipazione all’iniziativa».

Le precedenti edizioni del 2016 e 2017 avevano coinvolto un altissimo numero di spettatori, e grazie al ricavato è stato possibile acquistare apparecchiature di fondamentale importanza per i pazienti e offrire borse di studio per il personale medico del reparto. Anche per l’edizione 2018 “Note per la Ricerca” sosterrà nuovi progetti.

Inoltre, anche quest’anno il progetto “Note per la Ricerca” sarà presentato nelle scuole superiori della provincia di Varese. La prima di quest’anno è stata l’Istituto Superiore Falcone di Gallarate, dove Marco Muraro è stato accompagnato dal Dottor Mauro Zaffaroni e dal Sig. Antonio Aliverti per un interessante incontro sulla Sclerosi Multipla.