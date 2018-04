Fontana: “Per i finanziamenti all’agricoltura siamo già al lavoro”

Tra le tante autorità presenti alle Ville Ponti all‘assemblea generale di Confagricoltura c’era anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. «Ho apprezzato, della relazione, la necessità del dialogo e di innovazione – ha detto il governatore -. Credo che sia una scelta che voi possiate apprezzare come l’ho apprezzata io fin dal principio: Brusa è un giovane con cui potrete dialogare e lavorare».

Fontana ha affrontato anche il tema delle risorse economiche da destinare all’agricoltura lombarda. «Per i finanziamenti di cui avete bisogno, ci metteremo subito al lavoro. Penseremo anche alla sburocratizzazione e semplificazione. Stiamo già affrontando il problema delle lentezze procedurali che siete costretti a subire».

L’assemblea di Confagricoltura Varese è stato il battesimo pubblico anche per Fabio Rolfi (nella foto) appena nominato assessore regionale all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, un comparto che fa della Lombardia tra le prime regioni italiane a vocazione agricola. «Vogliamo lavorare con pragmatismo – ha detto Rolfi – perché questo è l’approccio dell’agricoltore. Per la sburocratizzazione, con i vostri consigli, vogliamo arrivare ai primi risultati nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda i cinghiali che stanno diventando un problema in tutta la Lombardia, è una questione di gestione faunistica pertanto verranno regolamentati. So che gli ambientalisti non sono d’accordo, ma la gestione faunistica è anche ecologica».