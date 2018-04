Una conferenza sulla dislessia

Venerdì 20 aprile 2018 alle ore 20.45 presso l’Aula Magna dell’I.S.I.S “Città di Luino – C. Volontè” in via Lugano 24n/A a Luino, l’Associazione InformaDSA Luino onlus con A.I.D ( Associazione Italiana Dislessia) sezione di Varese, ospiteranno il prof. Giuliano Serena creatore del software gratuito per problemi di lettura e scrittura LEGGIXME.

La conferenza sarà gratuita.