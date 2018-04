ConFidi Arca Finanza e Progetti scpa, avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Varese, 4 aprile 2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione giovedì 26 aprile 2018 alle ore 23 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno:

VENERDI 27 APRILE 2018 ALLE ORE 18,00

PRESSO LA SEDE DELLA CONFIDI ARCA FINANZA E PROGETTI scpa

IN VARESE VIA RAINOLDI, 10

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Relazione del Consiglio di Amministrazione; Bilancio dell’Esercizio al 31.12.2017, Nota Integrativa; Relazione del Collegio Sindacale; Nomina dell’Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale con funzione di controllo contabile, del Presidente dello stesso e dei Sindaci Supplenti ai sensi dell’Art. 27 dello Statuto Sociale. Determinazione degli emolumenti; Ratifica degli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2017. Varie ed eventuali.

Il Presidente

Antonino Cudia

