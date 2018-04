Coniglietti e uova, anche in pediatria è festa

Riceviamo e pubblichiamo da Il Ponte del Sorriso

Le festività pasquali di solito corrispondono al periodo in cui si sente la primavera arrivare e si programmano gite e passeggiate con la famiglie. I bambini aprono le tradizionali uova di cioccolato e si divertono a giocare con fratelli e cuginetti, magari con una caccia al tesoro alle uova decorate. Ci sono, invece, purtroppo, bimbi che il cielo azzurro della Pasqua di quest’anno lo hanno potuto vedere solo dalla finestra dell’ospedale.

Avrebbero potuto essere giornate tristi, invece per questi piccoli non sono mancate le iniziative.

Ci ha pensato Il Ponte del Sorriso Onlus a non far perdere il sorriso a questi bimbi. Con i suoi instancabili volontari del CTBO, che non hanno voluto chiudere la sala giochi nemmeno in questo giorno di festa, anche la mattina di Pasqua è stata divertente.

Come da tradizione sono state aperte gigantesche uova da 10 kg, talmente grandi da lasciare a bocca aperta tutti. Poi sono stati distribuiti coniglietti di cioccolato e in un clima di grande serenità i bambini hanno potuto festeggiare insieme in ogni reparto pediatrico da nord a su della Provincia, oltre che all’Ospedale Del Ponte di Varese, anche a Cittiglio, Tradate, Busto Arsizio e Saronno.

Intanto i volontari si stanno organizzando per la grande caccia al tesoro di Pasquetta e colorati laboratori creativi, perché nemmeno il lunedì dell’Angelo deve far sentire la nostalgia di ciò che si sarebbe potuto fare a casa.

Vedere un bambino in ospedale che sorride è sempre fonte di gioia per i volontari, vederli sorridere nei giorni di Pasqua lo è ancora di più.