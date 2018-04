Consigli e approfondimenti, al via lo speciale giardinaggio

Uno speciale dedicato alle piante del giardino o del terrazzo di cui ci prendiamo cura a inizio primavera. Ma anche approfondimenti sulle caratteristiche del nostro territorio, per conoscere quelle piante che vediamo ogni giorno nelle aree verdi della provincia. Per due settimane il verde sarà quindi protagonista di queste pagine online, con qualche piccola sorpresa per i lettori.

In questo speciale troverete quindi consigli e suggerimenti che arrivano direttamente dagli esperti di Agricola Home & Garden e da Fito-Consult, due realtà varesine molto legate alla cura del verde. Una serie di articoli che possono tornare utili per il tempo libero che si spende tra le vostre piante preferite. Previsto, nei prossimi giorni, anche un concorso. I dettagli nei prossimi giorni.