Il consigliere Monti raccoglie l’appello dei pescatori

Il Consigliere regionale della Lega Emanuele Monti ha incontrato ieri sera, venerdì 6 aprile, i pescatori dell’Alto Verbano, riuniti in una neonata associazione dove sono confluite altre realtà operanti nel Nord della Provincia di Varese nell’ambito della pesca sportiva.

Erano stati gli stessi pescatori a lanciare un appello in cerca dei finanziamenti necessari per l’incubatoio ittico: « È stato un appuntamento proficuo – ha commentatoMonti – Ho potuto apprezzare anche il lavoro svolto da queste persone nell’ambito del ripopolamento della fauna ittica ma più in generare in termini di valore aggiunto per la comunità di quelle zone.

Ho preso atto delle richieste dell’associazione durante la serata e mi sono impegnato a portare la questione in Regione; la settimana prossima incontrerò il nuovo Assessore regionale alla partita, Fabio Rolfi, per spiegargli nel dettaglio la situazione specifica ma più in generale per fare il punto su tutti gli incubatoi del territorio regionale».