Il consiglio comunale sulla nuova ferrovia si terrà il 24 aprile

Il consiglio comunale di Casorate Sempione sul progetto di nuova ferrovia Malpensa-Gallarate è stato convocato dal sindaco Dimitri Cassani il prossimo 24 aprile, alle 21.

Il tema della ferrovia sarà l’unico in discussione, sulla base della richiesta fatta dai consiglieri di minoranza.

Proprio l’opposizione rivendica il lavoro svolto sul tema, per arrivare alla discussione in consiglio: «La convocazione – spiega Marco Grasso – l’abbiamo chiesta noi, gruppi di minoranza, compatti, l’11 aprile scorso, visto che il sindaco non ha ritenuto di rispondere ad un gruppo di cittadini che già l’avevano invocata sottoscrivendo la petizione del Comitato “Salviamo la Brughiera”». Il sindaco Cassani e il segretario comunale hanno dichiarato improcedibile, per motivi formali, la richiesta di consiglio comunale aperto.

Cassani ha illustrato nuovamente pochi giorni fa la posizione della amministrazione in carica sull’opera, spiegando di non volere una presa di posizione «politica» e assoluta, ma di voler ribadire alcuni punti fermi, come condizioni per valutare l’opera.

I consiglieri di opposizione (Marco Grasso, Alessandro De Felice e Tiziano Marson dell’area centrosinistra e Gianluigi Poli indipendente di centrodestra) hanno invece preparato una proposta di delibera molto netta. Che – ribadendo una serie di punti e di analisi – chiede che il consiglio esprima ufficialmente “parere negativo sull’opera progettata nella sua interezza, ribadendo la volontà già espressa dal Consiglio Comunale con Delibera n.11 del 11 maggio 2004″, pur considerando che “il progetto [è] stato modificato” e tenendo comunque conto “della valutazione negativa del rapporto costi/benefici emersa dallo studio commissionato al Politecnico di Milano”. Valutazione che, in particolare, legava la utilità dell’opera al potenziamento della linea Gallarate-Rho-Milano, oggi molto trafficata e vicina al punto di saturazione.