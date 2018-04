Il Consiglio delega Pizzul per il 70° anniversario Federazione Italiana Volontari della Libertà

Su delega del Presidente del Consiglio regionale, il Capogruppo regionale del Partito Democratico Fabio Pizzul rappresenterà sabato 28 aprile il Consiglio regionale della Lombardia in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario di fondazione della Federazione Italiana Volontari della Libertà, che si terranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in largo Gemelli.

Il Consigliere Pizzul interverrà e porterà un saluto istituzionale in apertura del convegno che avrà inizio alle ore 10 nella cripta dell’Aula Magna: seguiranno la presentazione di un documentario sui valori della Resistenza e gli interventi di alcuni docenti universitari della Cattolica. La conclusione dei lavori è affidata al diplomatico e giornalista Sergio Romano.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Collegio San Carlo di Milano e con i patrocini del Ministero della Difesa, di Regione Lombardia e Comune di Milano, sarà preceduta alle ore 9 da una Santa Messa in ricordo dei Caduti della Libertà, che sarà celebrata nella Cappella del Sacro Cuore dell’Università.