Consiglio regionale, Fontana presenta il suo programma

Dopo la seduta dedicata all’insediamento dei nuovi consiglieri regionali e all’elezione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, martedì 10 aprile è prevista la seduta in cui il Presidente della Giunta, Attilio Fontana, presenterà all’Assemblea il programma di governo per la legislatura. Gli impegni programmatici per il quinquennio saranno discussi dal Consiglio.