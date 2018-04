Conta dei voti in Friuli Venezia Giulia con un occhio rivolto al Governo

Dopo la domenica elettorale in Friuli Venezia Giulia comincia la conta dei voti per il rinnovo delle carichi istituzionali regionali.

I friulani hanno votato domenica 29 aprile fino alle 23 nei 215 comuni con un’affluenza del 49,63%. Nel 2013, quando si votò in due giornate, l’affluenza definitiva fu del 50,48%. Complessivamente hanno votato 549.806 elettori su 1.107.415 aventi diritto.

Sul risultato regionale sono puntati anche gli occhi dei partiti nazionali che in alcuni casi vedono il voto friulano come test per misurare i rapporti di forza con un occhio rivolto alla partita di Governo.

I governatori in lizza sono Massimiliano Fedriga per il Centrodestra, Sergio Bolzanello per il Centrosinistra, Fraleoni Morgera per il Movimento 5 Stelle e Sergio Ceccotti di Patto per l’Autonomia.