Controlli dei carabinieri su 95 veicoli, identificate 127 persone

I carabinieri della Compagnia di Saronno, come è consuetudine durante i periodi vacanzieri, anche in questo fine-settimana di lungo ponte hanno intensificato i controlli serali e notturni.

Tra la serata di venerdì e la notte di domenica sono stati disposti alcuni servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di pattuglie in uniforme e uomini in borghese. In particolare, venerdì sono stati intensificati i posti di controllo che hanno cinturato la nota zona del bosco del Rugareto, al centro dell’attenzione per il fenomeno dello spaccio nei boschi.

Nella rete è finito un 45enne residente a Turate, che alla guida del proprio veicolo è stato deferito per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato controllato in via Risorgimento di Gerenzano.

Le notti di sabato e domenica, invece, i posti di controllo si sono concentrati lungo le principali arterie stradali. Nell’occasione, un 27enne di Uboldo è stato trovato immotivatamente in possesso di una mazza da baseball che custodiva nel bagagliaio del proprio veicolo. Anche lui è stato deferito ai sensi dell’art. 4 della legge 110/75.

Due stranieri, un’ucraina e un tunisino rispettivamente di 38 e 27 anni, sono stati deferiti perché irregolari sul territorio nazionale. Entrambi sono stati fermati e controllati in Saronno mentre erano in giro in vie periferiche della città. Durante i servizi espletati sono stati controllati 95 veicoli e 127 persone. Elevate anche alcune contravvenzioni per guida senza assicurazione e due per guida in stato di ebbrezza, il cui livello di percentuale alcolica è risultato inferiore comunque allo 0.80.

Infine, due giovani di 23 e 21 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per tentato furto, poiché la sera di venerdì hanno cercato di oltrepassare la cassa di un supermercato H24 di Saronno, con numerose bottiglie di alcolici tra le mani. Il tentativo non è stato portato a compimento per l’intervento del personale addetto alla sicurezza e della pattuglia dei carabinieri intervenuti sul posto.