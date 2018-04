Saronnesi entusiasti della nuova tribuna del Colombo Gianetti, svelata su Facebook

Tanti “like” e complimenti per le prime immagini della nuova tribuna dello stadio Colombo Gianetti. Da oltre un anno l’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli ha avviato la riqualificazione della struttura sportiva di via Biffi.

Prima di Natale è stata aperta la pista d’atletica, realizzata con un finanziamento da 350 mila euro di Regione Lombardia, e ora sono in fase di completamento i lavori sulla tribuna. Quella coperta dello stadio saronnese in passato ospitava fino a 1500 spettatori per per effetto della scarsa manutezione negli ultimi anni si era scesi a un autorizzazione a 99 presenze.

Così l’investimento è stato pensato per restituire alla città un impianto con la dovuta capienza e con il pieno rispetto di tutto le normative di sicurezza. A conquistare i saronnesi, però, è stata la maxi scritta “Saronno”, nata da un’idea dell’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone, realizzata con seggiolini bianchi rispetto agli altri blu sulla tribuna completata da una bandiera biancoceleste, i colori della città e dell’Fbc Saronno. Trapelata, perchè immortalata da alcuni sportivi, la foto ha letteralmente spopolato tra i saronnesi a partire dai tifosi dell’Fbc Saronno reduci da un’annata decisamente amara complici le tante sconfitte e la retrocessione, ormai matematica, in Promozione. (Foto di Fabio atleta del Gap)