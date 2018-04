Corretta alimentazione, due incontri con alunni e genitori

L’associazione Aequabilitas e l’Istituto comprensivo di Germignaga organizzano, un evento formativo rivolto ai bambini delle ultime classi della scuola primaria di Castelveccana, dal titolo “Corretta alimentazione e movimento giocato per crescere in salute”. Il progetto si articola in due differenti momenti. Il primo, rivolto ai genitori e agli educatori si svolgerà martedi 17 Aprile presso il teatro comunale di Nasca-Castelveccana alle ore 20.30.

La serata sarà introdotta dalla docente Monica Morisi, ed avrà come relatori , Mario Giavotto psicologo, Vittorio Larocca infermiere specialista clinico, Antonella Marigo fisioterapista e danzamovimentoterapeuta, Roberto Storaci medico fisiatra, Alberto Tranquillo medico dietologo nutrizionista. Insieme analizzeranno il tema, dalle complesse sfaccettature, secondo le rispettive competenze.

Il secondo momento si svolgerà giovedi 19 Aprile presso la scuola elementare di Castelveccana e vedrà coinvolti direttamente gli alunni delle classi interessate che saranno stimolati attivamente in diversi laboratori creativi, condotti dal Dott. Alberto Tranquillo per gli insegnamenti legati all’alimentazione e dalla danzamovimentoterapeuta Antonella Marigo per quanto riguarda il movimento. La danzamovimentoterapia, disciplina appartenente alle Arti Terapie, è una metodologia che nella sua specificità si riferisce al linguaggio del movimento corporeo, della danza e al processo creativo quali principali modalità di valutazione e di intervento all’interno di processi interpersonali finalizzati alla positiva evoluzione della persona.

Il tutto sarà rallegrato da un momento conviviale in cui gli allievi potranno degustare una merenda sana a base di frutta e ortaggi. Con questo progetto si vuole gettare un piccolo seme offrendo, uno sguardo nuovo verso il «Corpo», affinché cresca con gioia e nel ben-essere.