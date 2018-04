Corri con noi per la vita e Piede d’oro a braccetto

Tre percorsi tra competizione e solidarietà sulle strade di Gazzada Schianno.

La “Corri con noi per la vita”, gara organizzata dal Gruppo Podistico Gazzada Schianno, a favore del Comitato Stefano Verri, è giunta alla sua 13° edizione.

I percorsi sono 3 la corsa classica di 10 km, valevole per il PIede d’oro, il percorso di 4 km ridotto per i più giovani, e il minigiro di 800 m circa per i bimbi più piccoli.

Il ritrovo e la partenza della gara sono avvenuti in Villa De Strens, sede del Comune di Gazzada Schianno, in Via Matteotti 13a.

Le classifiche del Piede d’oro

Uomini

1 PROSERPIO PAOLO 00:36:50 Valetudo

2 COLTRO FERNANDO 00:38:03 Valbossa

3 RAVELLI DANIELE 00:38:24 Arcisate

4 FIOR GABRIELE 00:38:45 Singolo

5 CAVALLARO SANDRO 00:38:52 Arcisate

6 PICCINELLI FRANCESCO 00:39:01 Verbano

7 PRINA SIMONE 00:39:03 Singolo

8 DE PAOLI FABIO 00:39:07 AttivaSalute Team

9 CARUSO STEFANO 00:39:39 Mezzanese

10 ARGOUB RACHID 00:39:43 Whirlpool

11 TOLA ADRIANO 00:39:57 Whirlpool

12 GALLO CARMINE 00:40:12 Runner Varese

13 GIANCANE ALESSANDRO 00:40:39 Sci Nordico Va

14 OLIVERIO PATRIZIO 00:40:39 Athlon Runners

15 RIGAMONTI FABIO 00:41:13 Singolo

16 COLASURDO DANIELE 00:41:20 Singolo

17 GIORDANO GIOACCHINO 00:41:30 Runner Varese

18 MATRONE RAFFAELE 00:42:04 Team Di BI

19 MARZIO ANDREA 00:42:30 Whirlpool

20 ANGOTZI EMANUELE 00:42:37 Singolo

Donne

1 Elena Soffia 00:45:22 Cassano Magnago

2 Marta Dani 00:48:08 Valbossa

3 Sofia Barbetta 00:48:14 Valbossa

4 CONTE ANGIOLA 00:48:55 3V

5 Chiara Naso 00:49:10 AttivaSalute Team

6 Katia Fornasa 00:49:18 Verbano

7 Monica DE Santis 00:50:23 Valbossa

8 Valentina Vignola 00:51:41 Valbossa

9 Barbara Pierini 00:51:46 Valbossa

10 GRASSI CRISTINA 00:52:16 Raw Vegan

11 TOFFOLON ORIETTA 00:53:52 Singolo

12 MILANI SUSY 00:55:06 Runner Varese

13 SACCO GIOVANNA 00:55:31 Arsaghese

14 MACCHI SARA 00:55:37 Arsaghese

15 CASTIGLIONI LORENA 00:55:39 Cardatletica

16 BERNASCONI LUCIANA 00:57:09 Cardatletica

17 INVERNIZZI SARA 00:57:35 Aermacchi

18 MENEGON CINZIA 00:57:46 Singolo

19 GUSSONI SABRINA 00:58:05 Aermacchi

20 BROTTO GRAZIA 00:58:34 Aermacchi