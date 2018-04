Di corsa in bici per l’Europa contro la sclerodermia

Cos’è la “sclerodermia?”. Se lo chiederanno in tanti, vedendo quel ciclista con un solo arto sfrecciare per le strade di mezza Europa proprio con questo obiettivo: spiegare cos’è questa malattia tremenda e che deve venir debellata grazie alla ricerca.

La partenza è prevista per il prossimo 6 maggio alle 10 in via della Commenda a Milano quando Cristian Malagnino, atleta speciale di Turbigo, partirà da sotto la Madonnina per arrivare a CapoNord pedalando di giorno e dormendo in tenda al momento delle stelle.

Tutto per avviare una raccolta fondi da destinare a Glis – Gruppo Lotta alla Sclerodermia.

La pedalata si svolgerà lungo le coste del Vecchio Continente e ci ricorderà quanto sono belli i paesi della nostra Europa e quanto è bella la vita, che a tutti i costi va difesa.