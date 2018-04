Una corsa in compagnia contro le violenze alle donne

Le donne del venerdì, in collaborazione con la biblioteca di Morazzone, e il gruppo Sportivamente Morazzone propongono per domenica 8 Aprile l’iniziativa: ” non solo L’otto Marzo”

Chi sono le donne del venerdì che organizzano questo evento? Sono un gruppo di donne che da alcuni anni si trova, ovviamente di venerdì, per condividere esperienze e riflessioni e chiacchierando serenamente mette in circolo le proprie energie creative. In questi anni il gruppo ha organizzato, in collaborazione con le biblioteche di Morazzone e Carnago, spettacoli ed eventi per stare in compagnia e riflettere sulle problematiche che la realtà di tutti i giorni propone, sempre con un’attenzione particolare alla vita delle donne.

L’attenzione alle problematiche delle donne ha spesso portato al coinvolgimento nelle giornate evento organizzate, di EOS: centro di aiuto alle donne vittime di violenza con sede a Varese

Programma

Alle ore 14.30 Camminiamo libera-mente insieme

Il ritrovo e la partenza è presso il cortiletto della biblioteca per una passeggiata, scendendo verso Caronno Corbellaro e ritorno alla biblioteca, sul sentiero tra boschi e prati.

Alle ore 16,30 in biblioteca inizia per tutti , per chi ha partecipato alla passeggiata ma anche per chi non ha partecipato, uno spettacolo musicale col fantastico gruppo: ” Le sorelle Borromee” e tra una canzone e l’altra si farà merenda in allegria.

L’ingresso è, naturalmente, gratuito

In caso di maltempo la passeggiata è sospesa e ci si ritrova alle 16,30 in biblioteca per lo spettacolo musicale.