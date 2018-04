Corso per imparare a gestire un canile

Per gestire un canile o altri ricoveri per animali d’affezione non basta “amare gli animali”. Occorrono requisiti e competenza precisi. Per colmare le lacune e fornire a tutti, operatori e volontari, un’adeguata preparazione, l’Ats Insubria mette a disposizione i suoi esperti che terranno il: “ Corso per Operatore di Canile – Shelter Management – Procedure operative in un canile dinamico”.

L’obiettivo del corso è di favorire la circolazione delle informazioni necessarie per l’acquisizione di conoscenze e competenze essenziali alla conduzione professionale di una struttura di ricovero, così come definita dalle recenti normative regionali.

L’offerta formativa verterà principalmente sugli ambiti tematici relativi alle strutture di ricovero e le modalità per ottenere la registrazione (istanze e SCIA).

 Le strutture di ricovero e le modalità per ottenere la registrazione (istanze e SCIA)

 Compiti del responsabile sanitario e del Veterinario incaricato (utilizzo del farmaco e gestione delle emergenze)

 Organizzazione, ruoli e rispetto della catena di comando in un canile dinamico

 Formazione e improvvisazione per chi opera nei canili – due aspetti di discussione

 Lavorare in sicurezza – rischi per gli operatori e le principali zoonosi

 Il manuale di gestione del canile

 Operatori, Associazioni, Enti e Istituzioni – ruoli e competenze

Un percorso quindi completo con incontri previsti su tutto il territorio di ATS Insubria a partire da venerdì 27 Aprile – ore 20.30-23.00 – Sala Martignoni – Via M. Venegoni, 3 – Gallarate.

Appuntamento serale il 7 Maggio – ore 20.30-23.00 – Centro Gulliver di Varese.

Sul territorio di Como gli appuntamenti saranno, a scelta, il 22 o 29 maggio – ore 14.00-16.30 al Distretto Veterinario Como Nord di Via Stazzi.

Sul sito di ATS Insubria è già presente la modulistica per l’iscrizione.