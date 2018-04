Il cortile della scuola diventa un caffè letterario

L’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Saronno dedica al Libro e al piacere del leggere, l’iniziativa Librarsi, un evento che trasformerà il Giardino dell’Istituto in un Caffè Letterario dove si potrà passeggiare tra “cattedre e banchi di scuola” ricoperti di libri usati, in ottimo stato, e libri nuovi da acquistare con pochi euro: romanzi, gialli, libri di arte, di cucina, di fotografia, libri per i più piccoli e si potrà sorseggiare un caffè e deliziarsi con una fetta di dolce.

E’ un progetto che coinvolge la collaborazione di tutti: professori, maestri, genitori, ragazzi, bambini, guidati dal proprio preside Saverio L. Lomurno e dal vicepreside Gabriele Musarò.

L’Istituto Aldo Moro invita nel suo giardino tutti gli amanti del Libro il 21 aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. La giornata sarà arricchita da un programma di letture dedicato ai più piccini e ai ragazzi. In caso di mal tempo l’Istituto Aldo Moro aprirà le sue porte e il Librarsi si svolgerà all’interno tra i vasti atri e corridoi.