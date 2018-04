Cosa seminare nell’orto

Questo aprile quasi estivo ci permette di andare nel orto con qualche settimana di anticipo. Possiamo seminare tutte le insalate, i ravanelli, il prezzemolo, le angurie, il basilico, le biete, le carote, i cetrioli, il sedano, gli spinaci e la valeriana. Per anticipare ancora di più la stagione vi consiglio di trapiantare sia le insalate che la maggior parte delle verdure.

Trapiantando potete anticipare di un mese i raccolti. Trapiantare le giuste varietà in base al periodo dell’anno in cui siamo è di fondamentale importanza per la buona riuscita del raccolto. Scegliere piante seminate in cubetto permette di avere piante con un apparato radicale pronto a svilupparsi e di conseguenza anche piante piu vigorose.

Una delle cose che più adoro della primavera è la luce, al mattino quando si esce di casa il giardino ti guarda rigoglioso, verde, giallo, bianco, arancione, rosso, blu. Un’emozione di colori: la luce avvolge tutto questo nel pomeriggio, con i colori che diventano caldi.

Cari giardinieri, vi esorto in occasione di questa settimana a esagerare con i gesti verdi e cercare di spronare anche gli amici i vicini a fare un gesto verde dal trapiantare una viola fino a seminare delle sequoie. La primavera è arrivata, sporchiamoci, rotoliamoci sui prati, ammiriamo le foglioline che spuntano dalle gemme le valli fiorite. Amiamo e amiamoci, perché è ora di far rinascere il nostro giardino.