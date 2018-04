Cresce l’esigenza di bellezza: il settore benessere non conosce crisi

Un’esigenza sempre più avvertita da donne ma anche da uomini del nostro paese; una tendenza che si riflette poi in un’offerta molto ampia di servizi anche piuttosto innovativi. Due dati che crescono di pari passo.

Sono più di 1 milione i trattamenti di chirurgia e medicina estetica che vengono eseguiti con base annua nel nostro paese: ed è importante evidenziare la differenza di base visto che proprio l’avvento della medicina estetica ha dato nuovo vigore al settore.

Prima, infatti, per migliorare il proprio aspetto estetico era indispensabile sottoporsi a trattamenti anche piuttosto invasivi, che richiedevano il ricorso al bisturi; con l’evoluzione della tecnologia si è andati ad offrire all’utente una serie di trattamenti estetici molto meno invasivi, che possono essere eseguiti senza interventi chirurgici ed anche a prezzi minori.

Come si può leggere sul portale Estetica Indaco dell’omonimo centro punto di riferimento nel centro Italia, le novità introdotte negli ultimi anni sono andate letteralmente a stravolgere il comparto. E si parla qui di radiofrequenza, ultrasuoni, laser infrarossi, trucco permanente, tricopigmentazione.

È in grandissima crescita il dato riferito a trattamenti mini invasivi che permettono al paziente, senza dover affrontare interventi chirurgici, di combattere inestetismi quali il rilassamento cutaneo; il grasso corporeo; la calvizie; difetti del viso.

Un settore che si è saputo ridisegnare in modo intelligente e che oggi rappresenta una sorta di unicum in quanto sfida anche la morsa della crisi globale: a livello mondiale infatti il mercato del cosiddetto body shaping cresce a ritmi spaventosi, mediamente tra il 15% e il 20% all’anno. Ed i trattamenti estetici non chirurgici, quindi meno invasivi, influiscono notevolmente su questo dato tanto per l’universo maschile quanto per quello femminile.

Da segnalare poi che il nostro è il settimo paese al mondo in materia di trattamenti estetici: ai primi posti si trovano Stati Uniti, Brasile e Corea del sud. E in questa speciale classifica ad essere in cima tra i trattamenti più richiesti ci sono la riduzione della cellulite e la riduzione del tessuto adiposo.

Una tendenza in forte crescita quindi e sulla quale ha influito pesantemente anche il cambiamento di mentalità della società attuale; senza entrare in discorsi sociologici, viviamo nell’epoca dell’apparire ad ogni costo, frutto anche della diffusione esasperata dei social. In sostanza oggi l’aspetto estetico acquisisce sempre più importanza ed è fondamentale farsi trovare al meglio in ogni circostanza.

Unendo questa esigenza alla crescente offerta di interventi, anche meno invasivi e più a buon mercato rispetto a prima, si delinea in modo chiaro il quadro attuale riferito al mondo dell’estetica.