Crollate 20 metri di mura a San Gimignano

Un crollo lungo circa 20 metri di mura. Un danno importante per la città di San Gimignano, una delle perle della Toscana e dell’intera Italia. Patrimonio mondiale dell’umanità per Unesco e meta per milioni di turisti ogni anno.

Nel pomeriggio una parte della cinta medievale della città è crollata. Non ci sono stati danni alle persone. I tecnici del comune e il sindaco Giacomo Bassi sono intervenuti subito insieme con i vigili del fuoco.

L’area, lungo la camminata a est, già in passato chiusa ai turisti è stata delimitata e interdetta. In corso le verifiche sull’entità dei danni e cause del crollo.