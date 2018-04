Crollo a scuola, tre bambine ferite

Momenti di paura alle scuole Bossi di Busto Arsizio quando una parte del controsoffitto di un’aula è crollata, ferendo tre bambini. L’intero istituto è stato chiuso almeno fino a domenica.

Tutto è successo alle 16, quando 10 metri quadri di soffitto sono improvvisamente crollati sopra gli alunni di una seconda elementare. L’intero edificio è stato fatto evacuare e tre bambine hanno ricorso alle cure dei sanitari giunti sul posto. Si tratta di due bimbe di 7 e una di 8 anni, ma fortunatamente tutte hanno riportato solo qualche lieve ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa per mettere in sicurezza l’area e collaborare con il personale sanitario. Il comune ha disposto la chiusura dell’intero plesso fino a domenica 22.

Il sindaco Antonelli, l’assessore all’Educazione Farioli e l’assessore alla Sicurezza Rogora si sono recati immediatamente sul posto dove sono in corso i rilievi da parte dei tecnici dell’Amministrazione per accertare le cause dell’incidente e mettere in sicurezza l’edificio. Già domani -giovedì- inizieranno i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza che dovrebbero concludersi entro il 22 aprile.