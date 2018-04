A Cuore di cuochi vince il liceo scientifico Ferraris

Una serata “mondana” e una sfida tra le scuole cittadine. Che alla fine ha decretato un vincitore: il Liceo Scientifico Ferraris.

È l’edizione 2018 di Cuore di Cuochi: i varesini hanno risposto all’appello per la cena di gala al Centro Congressi Ville Ponti, per raccogliere fondi per la ristrutturazione e l’ampliamento del Day Hospital Oncoematologico Pediatrico “Giacomo Ascoli”.

Se lo scorso anno la sfida era stata tra gli amministratori comunali di Gallarate, Varese e Busto, quest’anno la tenzone ha coinvolto invece tre squadre composte da esponenti dei Licei Manzoni, del Liceo Classico Cairoli e dello Scientifico Ferraris di Varese. E alla fine gli ospiti hanno decretato la vittoria del Ferraris per 68 voti, seguito dal Classico con 56 e dai Licei Manzoni con 44.