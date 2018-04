Dà in escandescenze in Tribunale

Poco prima delle 10 di oggi, giovedì 12 aprile si è assistito ad un gran trambusto a palazzo di giustizia, in piazza Cacciatori delle Alpi, a Varese.

Si è trattato dell’intervento di ambulanza e automatica per una donna di 48 anni che ha dato in escandescenze in aula perché imputata per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante l’udienza urla e grida che hanno obbligato ad avvisare le forze dell’ordine e i sanitari che hanno praticato un trattamento sanitario obbligatorio, trasportando la donna in ospedale a Varese in codice verde accompagnata dai carabinieri.