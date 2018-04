Dal design alla beneficenza, nuova vita per il Glass Emotion Bridge

Dal design alla beneficenza: l’Glass Emotion Bridge di piazza Podestà, l’installazione che ha caratterizzato la Design week varesina, trova oggi un nuovo ruolo.

La passerella “sospesa”, ideata da Roberto Torsellini, resterà in piedi fino alle 13 maggio con la finalità di raccogliere fondi per quattro realtà benefiche varesine.

All’ingresso, infatti, è posizionata una cassetta per raccogliere le offerte che andranno a Il Circolo della Bontà Onlus, che sostiene i sei ospedali dell’azienda sanitaria dei Sette Laghi; la Fondazione Giacomo Ascoli, che si prende cura dei bambini affetti da malattie onco-ematologiche; L’associazione ON, che mira a creare un modello innovativo per la gestione del Parco delle Cinque Vette, e il Nucleo Mobile di pronto intervento della Protezione Civile della Provincia di Varese.