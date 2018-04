Dalla fiaccola benedetta alla Girometta d’oro. Una domenica con la famiglia bosina

Domenica 6 maggio alle ore 6.15 presso il Santuario di S. Maria del Monte, monsignor Erminio Villa benedirà la fiaccola che, portata a staffetta dagli atleti di alcune società sportive di Varese, in primis i Runner Varese, giungerà alle 10.30 a Palazzo Estense dopo aver percorso la città in lungo e in largo per circa 46 chilometri.

Nel frattempo, alle ore 10, presso la sala consiliare del Comune, si terrà la cerimonia di conferimento della Girometta d’Oro, che per 60 anni ha visto premiati varesini insigni, come Achille Cattaneo, Alfredo Binda, Salvatore Furia, Liala, Vincenzo Monti, Piero Chiara, Giacomo Campiotti, Giuseppe Marotta, distintisi per impegno e capacità professionali, artistiche, sportive, politiche e non solo.

Verrà inoltre assegnato il premio ad un’attività commerciale cittadina di eccellenza e, novità dell’anno, un riconoscimento al merito di un mecenate dello sport varesino. All’arrivo della fiaccola ai giardini estensi seguirà il tradizionale corteo diretto alla Basilica di San Vittore, cui partecipa come sempre il Gruppo Folkloristico Bosino.

Intorno alle 11.20, poco prima dell’inizio della solenne celebrazione eucaristica, la fiamma passerà nella mani del sindaco, Davide Galimberti, che a sua volta la porgerà al prevosto, monsignor Luigi Panighetti, per l’accensione del tradizionale globo, detto “faro”, segno del martirio del Santo Vittore.

Ogni rione della città offrirà un cero coi propri colori e la Famiglia Bosina assegnerà un riconoscimento ad una mamma varesina. Al termine della messa aperitivo per tutti in piazza San Vittore.