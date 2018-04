Debito pubblico, una storia da riscrivere

“E se questo debito fosse frutto di una scelta ragionata per imprigionare i popoli? E se il tutto fosse finalizzato a impoverire i popoli asservendoli alle logiche dominanti della finanza e di un mercato neoliberista, ormai esanime, che distrugge posti di lavoro o uccide i lavoratori, il pianeta, la nostra casa comune?”.

A queste e ad altre domande tenta rispondere l’incontro di In-Formazione, organizzato dalla comunità dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore che si terrà sabato 14 aprile a partire dalle 19. nella sede in via della Missione 12 a Venegono Superiore.

L’incontro, aperto a tutti, si inserisce nell’ambito del cammino di formazione del Gim (Giovani Impegno Missionario) proposto ai giovani dai 18 ai 35 anni.

Relatori della serata il dottor Vincenzo Bello, napoletano verace, economista del debito e membro del comitato “No debito” di Napoli. Insieme a lui ci sarà padre Giulio Albanese, missionario comboniano, noto giornalista, direttore della rivista Popoli e Missione e autore del libro “Poveri noi”.

Al termine dell’incontro, come ormai tradizione, la possibilità di condividere la cena (basta portare cibo o bevande per se stessi e per un’altra persona).

Per ulteriori informazioni telefonare a Antonio Soffientini 3711777143 oppure Maurizio Balducci 3249274070