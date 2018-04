Demolita la casa d’intralcio in via XI Febbraio

Dopo tanti anni di attesa l’edificio di via XI Febbraio che da anni “intralciava” il traffico tra via Magenta e il centro storico del quartiere, è stato demolito. Abbandonato e nel pieno dell’incuria da lungo tempo si attendeva la decisione di abbatterlo per allargare l’incrocio molto trafficato e regolato da semaforo.

Nei giorni scorsi le ruspe dell’impresa Alfano hanno lavorato rapidamente per eliminare l’edificio e iniziare i lavori di bonifica dell’area che diventerà, per il momento, un prato.