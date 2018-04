“Denuncio il degrado di Viale Belforte”

Egregio direttore,

Galleria fotografica Ancora immondizia in Belforte 4 di 17

Invio quale denuncia di degrado le foto che ho scattato lo scorso mese ed oggi dei rifiuti abbandonati che giacciono tutt’oggi ancora attorno al piazzale Ernesto Radaelli posto in zona Viale Belforte dietro al civico 83.

Questo parcheggio adibito ad area di posteggio è costellato da rifiuti vari e da rovi. Cartoni, carte, lattine e bottiglie, tappetini d’ auto con 2 pneumatici posti sul lato sinistro e sul lato destro altri rifiuti vari, su terreno privato e in stato di abbandono, sotto gli sterpi e due sedili di automobile.

Oggi si sono aggiunti nuovi rifiuti urbani con bottiglie di vetro e 2 scatoloni con vestiario ben riposto.

Poco più in all’ interno nell’area con rovi si nota un gabbiotto fatiscente con rete metallica (forse usato anni fa come pollaio) semidistrutto con il tetto composto da tegole e in parte con lastre di onduline di fibrocemento con amianto e una di membrana bituminosa.

Da un vostro lettore

Enzo Crenna