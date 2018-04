Il Design Circolare di Giorgio Caporaso alla Milano Design Week 2018

Dal 15 al 22 aprile l’architetto Giorgio Caporaso partecipa alla grande kermesse internazionale della Milano Design Week, sotto il segno del “Design Circolare”, guardando allo stile e ai principi dell’economia circolare. Un approccio, una filosofia, che non solo contraddistingue l’evoluzione del suo percorso ma anche le presenze che quest’anno lo vedranno coinvolto alla MDW 2018.

Si parte dal distretto 5 VIE ART+DESIGN, dove il giorno 15 aprile alle 11.45 interverrà con uno speech su design e ciclo di vita dei prodotti al grande forum dedicato all’economia circolare “It’s Circular Forum”, che vede la partecipazione di importanti personalità impegnate in questa direzione. In questa zona, all’ex-Ferramenta Meazza in Piazza Cardinal Massaia, sarà presente dal 17 al 22 un allestimento progettato dallo Studio Giorgio Caporaso con eco-arredi Lessmore affiancati dagli arredi del brand esordiente Parasacchi Home, di cui Giorgio Caporaso è nuovo Art Director e Direttore del Design.

Dal 16 al 22 aprile, il negozio Piadart di via Pioppette 3 – zona Colonne di San Lorenzo – sarà arredato con mobili Lessmore e Parasacchi Home. In questa realtà verrà creato un allestimento che unisce food, design e moda grazie al coinvolgimento del marchio spagnolo Ecoalf che realizza abiti e accessori mediante il riciclo di rifiuti marini in plastica. Sarà proprio questa la location dove verrà lanciato e presentato ufficialmente il nuovo brand di design Parasacchi Home: lunedì 16 aprile alle 19 nel corso di una conferenza stampache vedrà la partecipazione di Luisa Parasacchi amministratore delegato Parasacchi Home, Giorgio Caporaso Art Director e Direttore del Design Parasacchi Home e la famosa giornalista Nicoletta Polla-Mattiot direttrice di importanti riviste di stile e di cultura.

Al Temporary Store di Zona K – nel nuovo distretto Isola – Lessmore con Faberlab Design, di cui Caporaso ne è Art Director e Chief Designer di entrambi, esporranno all’interno della mostra ‘Lovely Waste’ arredi Lessmore con le corrispettive miniature stampate in 3D da Faberlab Design. Fra gli arredi Lessmore esposti, anche alcuni pezzi nati dall’importante collaborazione con Favini, che utilizzano carte speciali Crush per le finiture ricavate dai residui di agrumi e frutta come kiwi e ciliegie. In vero tema di economia circolare dove lo scarto diventa nuova risorsa. Con questi particolare cartoncini Caporaso ne ha immaginato le finiture del suo sistema modulare e componibile Moretto Plus della Ecodesign Collection di Lessmore.

Nel nuovo MCD Milano Cadorna District, presso lo Spazio Grandesign, durante la mostra “ADI: viaggio per immagini nel Compasso d’oro” e all’interno della mostra “Incontri tra Etica e Design” di GrandesignEtico verrà esposta la chaise-longue‘X2ChairEasy’ di Lessmore progettata da Giorgio Caporaso, fresca vincitrice del premio ‘Top Design of The Year’ 2018. La sedia esposta sarà una specialedition realizzata appositamente per questa occasione.

Ad arricchire ulteriormente l’agenda della Milano Design Week di Caporaso, ci sarà la collaborazione all’allestimento dell’interessante mostra realizzata da Regione Lombardia e ADI Lombardia dal titolo Design Answers che verrà allestita al 39° piano del grattacielo di Palazzo Lombardia, per illustrare con venti oggetti premiati in varie edizioni del Compasso d’oro il senso del design nel dare risposta alle esigenze quotidiane delle persone. Lo Studio Giorgio Caporaso ha infatti collaborato con l’Associazione per il Design Industriale e Regione Lombardia per l’allestimento dell’esposizione dedicata ai prodotti vincitori del prestigioso Compasso D’oro. Un progetto espositivo dal cuore green, che ha previsto l’utilizzo di materiali riciclati, riciclabili e luci LED a risparmio energetico, per il quale è stato coinvolto il marchio di ecodesign Lessmore, diretto da Caporaso, insieme ad un suo fornitore e partner in questa situazione Olivares srl.