Diecimila ingressi in 144 giorni, per il Palaghiaccio sono numeri record

Con oltre diecimila ingressi al pattinaggio libero si è chiusa a fine marzo la stagione del Palaghiaccio di Saronno. Una stagione ricca di soddisfazioni, dal momento che si è potuto registrare un incremento di presenze in tutte le iniziative organizzate nell’arco dei quasi cinque mesi (e 144 giorni) di apertura.

E’ soprattutto nel weekend che la struttura è stata particolarmente apprezzata, con punte di oltre 400 persone che hanno frequentato la pista del ghiaccio, presente per il decimo anno consecutivo a Saronno, il secondo al PalaExbo. Molto positiva anche la collaborazione con il bar ristorante Toda Joia, che ha contribuito al successo della stagione con i suoi prodotti gastronomici, i suoi menù dedicati e riuscendo a soddisfare anche i palati più raffinati.

Scendendo ancor più nel dettaglio, “Dance on ice”, il sabato sul ghiaccio con musica e dj set, ha raccolto più di mille pattinatori, nell’arco delle dieci date proposte. Sono stati 220 gli iscritti ai vari corsi di pattinaggio, ai quali devono aggiungersi circa 200 lezioni private. Sono state organizzate 50 feste di compleanno e otto scuole hanno voluto provare l’esperienza del ghiaccio, tra corsi e pattinaggio libero: 1500 gli studenti coinvolti anche in questa iniziativa. Grande entusiasmo e partecipazione anche per la collaborazione con il Comune di Saronno e la Pro Loco di Saronno in occasione del Carnevale.

“E’ stata sicuramente una stagione positiva – il giudizio di Gianmario Dallavalle, responsabile del Palaghiaccio – La festa di chiusura per i corsisti è stata molto apprezzata e con una grossa affluenza. Si sono potute ammirare le evoluzioni dei vari livelli, in particolare ha avuto ottimo riscontro la piccola squadra di hockey, che sicuramente è un punto di partenza importante per gli anni futuri. A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a novembre per una nuova ed entusiasmante stagione”.