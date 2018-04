Diego Fusaro incontra gli studenti dell’Insubria

Il Professor Diego Fusaro incontrerà il gruppo Studenti Insubria mercoledì 18 aprile.

Il docente di Filosofia presso lo IASSP di Milano e saggista, sarà alle ore 18.00, all’Università degli Studi dell’Insubria, nella sede del Dipartimento di Economia in via Monte Generoso, per l’incontro “L’identità dell’Occidente nell’epoca della globalizzazione”.

«In questo primo incontro affronteremo due temi particolarmente attuali: Identità e Globalizzazione. Che rapporto lega queste due realtà? Possono coesistere, oppure una deve prevalere sull’altra?» spiega il gruppo Studenti Insubri, realtà studentesca dell’Ateneo, che ha organizzato l’incontro.

La partecipazione è libera e gratuita.