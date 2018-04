Differenziata, completata la distribuzione dei contenitori grigi

La consegna dei nuovi contenitori grigi dotati di microchip per la raccolta del rifiuto indifferenziato secco, che vanno a sostituire i sacchi semitrasparenti viola utilizzati finora, è stata ultimata negli scorsi giorni.

Quindi conclusa la fase sperimentale è iniziata lo scorso febbraio.Pertanto, a far data da martedì 8 maggio i rifiuti esposti nei contenitori viola non verranno più raccolti e dovranno essere utilizzati i nuovi contenitori.

Qualora non si fosse ancora in possesso del contenitore grigio, sarà possibile effettuarne il ritiro all’Ecosportello situato presso la sede della Comunità Montana Valli del Verbano in via Asmara,56 a Luino, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00alle 13:00. Per maggiori informazioni è disponibile il numero verde 800 135 586, oppure il sito internet www.dovelobutto.org/vallidelverbano