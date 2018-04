Dimezzati gli scioperi nel trasporto pubblico: “Sono troppi”

Dovranno passare almeno 20 giorni tra uno sciopero e l’altro nel settore dei trasporti. E’ questa la decisione del Garante degli Scioperi che ha aumentato da 10 a 20 il numero di giorni che un sindacato dovrà attendere tra la proclamazione di un’agitazione e un’altra. Una decisione che di fatto dimezza le giornate di sciopero disponibili in un anno.

E’ il garante degli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, a spiegare in un’intervista al Messaggero che “gli scioperi non vengono eliminati: se ne possono proclamare di meno” e che in ogni caso “il nuovo regolamento è provvisorio, lo sperimenteremo sul campo”. La norma sarà in vigore con la notifica alle parti sociali, entro una decina di giorni, e riguarda solo il trasporto pubblico “settore [in cui] da anni si registrano troppi scioperi, spesso di venerdì o lunedì“, dice il garante.

“Gli scioperi ripetuti colpiscono in modo più pesante i cittadini meno abbienti che non possono permettersi il taxi e aumentano a dismisura le difficoltà delle nostre città” continua Passarelli, secondo cui “con il nuovo regolamento si asciugherà il fenomeno delle agitazioni che, legittimamente sia chiaro, quasi sempre vengono indette da sindacati con pochi iscritti”.