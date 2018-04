“Il diritto dell’Arte”, l’incontro con Tiziana Zanetti

Il Gruppo Fai Valcuvia organizza l’incontro “Il diritto dell’Arte”. L’appuntamento è per domenica 22 aprile, alle 16 e 30 a Villa Della Porta Bozzolo dove è in programma anche la manifestazione “Sapori del Territorio”.

L’incontro si propone di analizzare e raccontare, il «patrimonio culturale» da un’angolatura insolita: quella del diritto, che si sostanzia nella conoscenza delle regole fondamentali che disciplinano il settore nel nostro ordinamento giuridico.

La materia di riferimento è il “diritto dell’arte e dei beni culturali”che viene introdotta in un contesto divulgativo con l’evidenziazione degli aspetti rilevanti sul piano della tutela dei beni culturali, del loro valore civile e del concetto fondamentale di patrimonio culturale come bene comune.

La questione fondamentale, sottesa all’incontro e prima di tutto alla normativa di tutela (che si presenterà per cenni significativi), è quella della fragilità dei beni culturali, sia sul piano dell’integrità fisica sia su quello del valore immateriale.

Punto di partenza e di riferimento fondamentale sarà l’art. 9 della nostra Carta costituzionale che, nel 2018, meriterà una specifica e approfondita riflessione basata sulla sua interpretazione ancorata alla contemporaneità e alla sua portata, allora come oggi, illuminante e “rivoluzionaria”.

Tiziana Zanetti dopo la laurea in Giurisprudenza e in Scienze dei beni culturali presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito il Perfezionamento in materia di tutela del patrimonio culturale presso l’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il Mibact e il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Si occupa di progetti di studio e formazione relativi al patrimonio culturale, con una particolare attenzione ai profili giuridici che caratterizzano il settore. Tra le altre cose è attualmente impegnata nella ricerca Arte e legalità.

Per un’educazione civica al patrimonio culturale dedicata all’analisi di casi giudiziari che hanno interessato la Procura di Varese, con l’Istituto di Antropologia di Milano e il Magistrato d’area Beni culturali. Collabora con numerosi Istituti scolastici curando progetti di educazione al patrimonio culturale dal punto di vista giuridico.

Ingresso conferenza e aperitivo: iscritti FAI euro 5 – non iscritti euro 8. A chi volesse invece arrivare prima, visitare la Villa e la mostra dei sapori del territorio, che si terrà la stessa giornata, il contributo richiesto sarà di 12 euro per i i non iscritti e sempre solo di 5 per i soci Fai.

Per prenotazioni e informazioni tel Marilena 333/2927728 -e mail: valcuvia@gruppofai.fondoambiente.it.